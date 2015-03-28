Суд звільнив Стоєцького з-під варти і обговорює нові запобіжні заходи

Колишнього першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького звільнено з-під варти через звершення 72-годинного терміну з моменту затримання, але судове засідання у Печерському суді Києва з обрання йому запобіжного заходу триває.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу під час перерви в судовому засіданні оголосив прокурор.

Враховуючи винесену ухвалу, Стоєцький з адвокатом Станіславом Цвєтінським вийшов на вулицю для інтерв'ю журналістам.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Читайте такожАдвокат колишнього заступника голови ДСНС заявив відвід двом суддям Печерського судуТакож 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.

Сьогодні, 28 березня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень.