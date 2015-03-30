Голова Пенсійного фонду: Янукович і Азаров не отримують пенсій в Україні
03:47, 30 березня 2015Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович і колишній прем'єр-міністр Микола Азаров не отримують в Україні пенсію
Янукович і Азаров не отримують пенсій в Україні
Про це в ефірі Подробностей розповів, голова правління пенсійного фонду Олексій Зарудний.
"Колишній прем'єр Азаров не отримує пенсію, на сьогоднішній день у нього немає пенсії, як немає її і у інших чиновників, які відсутні в Україні. Януковича це теж стосується", - сказав Зарудний.
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