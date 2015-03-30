Шойгу розповів, скільки російських військ зігнали в Крим
Збройні сили Росії до кінця минулого року розгорнули в окупованому Криму повноцінне військове угруповання з 96 з'єднань і частин та мають намір у майбутньому продовжувати нарощування бойових можливостей.
Про це заявив у понеділок міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє РИА Новости.
Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін наказав розгорнути в Криму "самодостатнє міжвидове угруповання військ, що здатне гарантовано захищати національні інтереси РФ на даному напрямку".
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"Ця задача була вирішена вже до кінця 2014 року, про що було повідомлено верховному головнокомандувачу. Всього сформовано 96 з'єднань, військових частин та організацій", - заявив російський міністр.
На нинішньому засіданні колегії, за словами Шойгу, "належить визначити подальші напрямки діяльності по підвищенню бойових можливостей створеного угруповання військ і підтримання його в постійній готовності до забезпечення безпеки Кримського федерального округу".