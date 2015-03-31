Влада України неефективно розслідує злочини проти майданівців - експерти Ради Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Міжнародної дорадчої групи (МДГ) Ради Європи зі спостереження за розслідуванням актів насильства, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по кінець лютого 2014 року, Ніколас Братца.

Він зазначив, що, зокрема, після 22 лютого 2014 року "розслідування стикалось зі значними перешкодами, які однак не можуть виправдати всі ті недоліки, що не були їхнім неминучим наслідком".

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Також, обгрунтовуючи свій висновок про неефективність розслідувань справ, МДГ констатує, що ресурси Генпрокуратури України у розслідуванні злочинів були вкрай недостатніми, часто змінювалися генеральні прокурори, робота слідчих також була розподілена неефективно.

Крім того, у звіті вказано, що Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України не бажали співпрацювати з прокуратурою у розслідуваннях злочинів проти активістів Майдану. Як показовий приклад цього, Міжнародна група відзначає розслідування участі бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" у злочинах проти майданівців. Зокрема, яка зауважив Братца, мова йде про тиск з боку МВС на органи прокуратури, а також про сприяння Печерського райсуду Києва втечі одного з основних на сьогодні фігурантів, "беркутівця" Дмитра Садовника.

Також у звіті окремо йдеться про роль Печерського суду у розслідуванні злочинів проти майданівців: "Міжнародна дорадча група вирішила, що рішення Печерського районного суду не відповідає вимогам Європейської конвенції (з прав людини — УНІАН) та не рекомендувала амністувати чи милувати співробітників правоохоронних органів, коли мова йде про вбивства чи неналежне поводження".

Довідка УНІАН. Міжнародну дорадчу групу зі спостереження за розслідуванням актів насильства, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по кінець лютого 2014 року, було створено за ініціативи генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у лютому 2014 р. До її складу, окрім Братца, увійшли колишній суддя Європейського суду з прав людини від України, доктор юридичних наук Володимир Буткевич, український правозахисник Олег Анпілогов та експерти Ради Європи.