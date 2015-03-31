Представників опозиції виключили з роботи над Конституцією - депутат

Влада виключає представників опозиції із роботи над Конституцією. Про це заявив співголова депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко, коментуючи склад Конституційної комісії, затверджений Президентом.

"Зміни до основного закону країни збираються розробляти без представників парламентської опозиції, отже без врахування інтересів усіх українців", - наголосив він.

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На думку народного депутата, відсутність членів парламентської опозиції у складі Конституційної комісії дискредитує її роботу ще до її початку.

«Тепер зрозуміло, що перенесення роботи над Конституцією за межі парламенту було зроблено з метою виключення з цієї роботи людей з альтернативною думкою щодо думки влади», - додав Писаренко.