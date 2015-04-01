Україна надасть пропозиції щодо оновлення політики сусідства з ЄС

Про це повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів. Українська сторона розраховує, що пропозиції до нової Європейської політики сусідства будуть максимально враховані.

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"Важливо, щоб оновлена політика передбачала можливість різної швидкості євроінтеграції країн-сусідів ЄС (особливо тих, які підписали угоди про асоціацію), у тому числі мова йде про перспективу надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також документом повинен бути визначений стратегічний пріоритет підтримки економічних реформ та впровадження зони вільної торгівлі, розвиток безпечного, енергетичного, освітнього співробітництва. Враховуючи ці та інші пріоритети, пропонується узгодити чіткі критерії, на підставі яких прийматиметься рішення про перехід до наступного етапу інтеграції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що днями Єврокомісія оприлюднила звіт про виконання Україною європейської політики сусідства в 2014 році. У ньому ЄК висловила низку критичних зауважень і надала рекомендації щодо проведення конституційної, судової реформи, реформування виборчого законодавства, системи державного управління та органів внутрішніх справ, належної імплементації антикорупційного законодавства, реформ в енергетичному секторі", - зазначають у департаменті.

У повідомленні сказано, що для підвищення ефективності та прозорості діяльності уряду і всіх державних органів, залучених до виконання двосторонніх документів між Україною та ЄС, вводиться нова форма звітності, моніторингу та оцінки виконання цих завдань. Зокрема, щоквартально уряд буде публікувати звіт про виконання зобов'язань, які взяла на себе українська сторона. Дані за перший квартал цього року планується оприлюднити після 15 квітня, на підставі інформації відповідних органів державної влади.