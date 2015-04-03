Штайнмаєр: ситуація на Донбасі досягла "певного заспокоєння"

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Франції у Вроцлаві.

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"Реалізація мінських домовленостей продовжує стикатися з труднощами, все відбувається занадто повільно, але якщо порівняти ситуацію з тим, що було кілька місяців тому, то все одно можна сказати, що вони призвели до певного заспокоєння ситуації в Україні", - сказав німецький міністр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав необхідним втілювати чергові етапи мінських домовленостей, серед яких він згадав проведення місцевих виборів. "Це все важко і вимагає щоденної роботи, щоб цей процес тривав. Однак, думаю, що варто це робити", - сказав він, назвавши це необхідним також для стабілізації економічної ситуації в Україні.

Про труднощі з виконанням мінських домовленостей сказав також голова французького МЗС Лоран Фабіус. "Є великі проблеми, але не всі прагнуть їх вирішити", - сказав він, запевнивши, що Євросоюз намагається допомогти українцям стабілізувати ситуацію в країні. "Ми підтримуємо всі ініціативи, які спрямовані на вирішення проблем в Україні", - заявив він.

Голова польського МЗС Гжегож Схетина у свою чергу закликав до систематичної і послідовної допомоги Євросоюзу українцям, зазначивши, що це треба робити як на рівні експертів, так і виділяючи фінансову допомогу.