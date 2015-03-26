Штайнмаєр вважає, що федералізація лише ускладнить ситуацію в Україні

Про це сказав глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з головою Верховної ради України Володимиром Гройсманом, йдеться у повідомленні прес-служби спікера українського парламенту.

"Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що федералізація не підходить Україні, оскільки може лише "ускладнити ситуацію", сказано в повідомленні.

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Про це він заявив у контексті обговорення перебігу реформ в нашій державі.

На думку міністра, Україні більше підійшла б модель воєводств, яка існує у Польщі.

В свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що конституційна реформа у частині децентралізації влади має на меті створення належної системи врядування у державі, зокрема, повноцінної системи місцевого самоврядування, яке базуватиметься на принципах повсюдності, субсидіарності та фінансової самодостатності.

Раніше президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що федералізація не має сенсу для України.