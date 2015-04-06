Льовочкін задекларував 19 мільйонів гривень, мотоцикли та цінні папери на 230 мільйонів

З них 116 тисяч 902 гривні скала заробітна платня, а 10 млн 127 тисяч 190 гривень – дивіденди та проценти. Інформація оприлюднена у декларації Льовочкіна на сайті Верховної Ради.

Льовочкін користується квартирою на 178, 5 кв м та іншим нерухомим майном у 682, 56 кв м. На оренду іншого нерухомого майна нардеп витратив 1 млн 187 тис 941 гривень.

Також Льовочкін має Mercedes-Benz S 600 2010 року, два мотоцикли Boom Low Rider 2008 року та Harley Devidson 2011 року.

На рахунках у банках Льовочкін тримає 19 млн 718 тисяч гривень. У тому числі: 19 млн 184 тисяч 243 гривні - АБ "Клір. Дім", 18 тисяч 821 гривня- ПАТ "ДБ "Сбербанк Росії", 165 тисяч 432 гривень - Ощадбанк України, 330 тисяч 115 гривень - ПУМБ, 259 гривень -"Надра", 19 тисяч 131 гривень - "Експ-Імп. Банк".

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У 2014 році Льовочкін вклав до банків 15 млн 537 тисяч 96 гривень( у т.ч. 14 млн 649 тисяч 796 гривень- АБ "Клір.Дім", 887 тисяч 300 гривень – "Ощадбанк").

Льовочкін володіє цінними паперами на суму 236 млн 686 тис гривень ( у т.ч. 236 млн 686 тисяч гривень -Oskaro Investments Limited, 25 гривень - ВАТ "Укртелеком").

На утримання нерухомого майна, транспортних засобів, вкладів та цінних паперів Льовочкін витратив 194 тисяч 718 гривень (у т.ч. 106 тисяч 990 гривень - ІТС Україна, 71 тисяч 763 гривень – державна служба охорони МВС, 15 тисяч 965 гривень - комунальні платежі).

Також Льовочкін витратив 1 млн 198 тисяч 950 гривень за послуги державної казначейської служби у Печерському районі Києва.