Депутат від Блоку Порошенка задекларував 30 квартир і будинків

Про це йдеться в його декларації, пише Українська правда.

Згідно з інформацією, у минулому році депутат отримав 174 505 гривень зарплати. 421 053 гривень від його загальних доходів складають дивіденти та відсотки, 108 500 – дохід від відчуждження нерухомого і рухомого майна та 443 874 – дохід від передачі в аренду майна.

Сім'я Дубневича (дружина та син) у 2014 році заробила 15 402 729 гривень, 1 721 050 гривень з яких – це спадщина.

Згідно з декларацією, сім'я Дубневича отримала 257 928 гривень із джерел у Латвійській Республіці.

Депутат також володіє дев'ятьма земельними ділянками, які мають площу 154011,3 кв м; 9187 кв м; 32289 кв м, 8742 кв м, 2600 кв м, 611 кв м, 686 кв м, 451 кв м та 78595 кв м.

Окрім того, у власності депутата від Блоку Порошенка є вісім житлових будинків, три квартири, садовий будинок, гараж та інше нерухоме майно.

Сім'я політика володіє сімома земельними ділянками та двома будинками, має 15 квартир, 4 гаражі та інше нерухоме майно.

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Автомобілі у декларації депутата не вказані.

На банківських рахунках в Україні Дубневич має 199 854 гривень, номінальна вартість його цінних паперів становить 1 778 379 гривень.

Розмір внесків депутата до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації становить 870 986 гривень, з них 844 243 – за кордоном.

Сім'я депутата має на рахунках в банках 2 200 609 гривень, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації становить 524 760 гривень.