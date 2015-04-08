Сім'ям загиблих на шахті Засядька гірників виплатили допомогу

Про це розповіла під час прес-конференції в прес-центрі ІА «Українські новини» координатор штабу Римма Філь.

Як відомо, за дорученням Ріната Ахметова, було прийнято рішення виплатити членам сімей 34 загиблих гірників по 100 тисяч гривень. Також допомогу в загальному розмірі 225 тисяч гривень отримали 16 постраждалих під час аварії.

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«Сім'ї всіх загиблих шахтарів на шахті ім. Засядька вже отримали по 100 тисяч гривень. Таке рішення прийняв Рінат Ахметов, і сьогодні вся допомога виплачена. Також Гуманітарний штаб виплатив матеріальну допомогу і допоміг у наданні медикаментозного супроводу тим шахтарям, які були травмовані і знаходяться на лікуванні в різних лікарнях Донецька. На цей момент 4 гірники продовжують лікування в Опіковому центрі, решта 12 постраждалих виписані і знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні. Таким чином, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова виконав свою обіцянку в повному обсязі», - розповіла на брифінгу Римма Філь.

На превеликий жаль, Кабінет міністрів за місяць так і не вирішив питання про звільнення від оподаткування суми матеріальної допомоги. Тому Рінат Ахметов ухвалив рішення перерахувати ці суми таким чином, щоб податковий тягар не ліг на сім'ї постраждалих.

Нагадаємо, аварія на шахті Засядька сталася 4 березня цього року. В результаті вибуху метану на глибині 1230 метрів загинули 34 людини.