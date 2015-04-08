Представник України в ООН напророкував організації долю Ліги націй

Про це сказав представник України в ООН Юрій Сергєєв, пише Європейська правда.

За його словами, зараз очевидна криза в ООН, як щодо України, так і щодо Сирії, де рішення також заблоковано.

Що стосується України, то, за словами Сергєєва, драматизм ситуації в тому, що для того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, теж потрібно голосування, а Росія застосовує право вето.

Читайте такожСистему Радбезу ООН потрібно реформувати - МЗС

"З цієї кризи ООН або вийде гідно, якщо зможе внести доповнення до статуту і процедур, або ж організацію чекає доля Ліги націй. Нагадаю, ця організація була покликана забезпечити мир і стабільність, але не змогла зупинити Другу світову війну тими механізмами, які були в її розпорядженні", - сказав Сергєєв.

"Зрештою, колективна самооборона проти фашизму призвела до перемоги у війні, і тоді переможці вирішили створити "нову Лігу націй" під назвою ООН", - пояснив він.

Він також нагадав ситуацію зі спробою визнання Радянського Союзу агресором в афганській війні.

"Ця тема була винесена на Раду безпеки, Радянський Союз наклав вето на неї, і нічого не вдалося зробити", - сказав представник України в ООН.

Як відомо, Ліга націй була першою міждержавної організацією, створеною в 1919-20 роках з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами. Проте істотну кількість енергії і часу Ліга націй направила на роззброєння, з приводу чого у держав-членів були часто різні погляди, і не змогла запобігти Другій світовій війні. Організація була розпущена в 1946 році.