Генсек ООН радить Києву звертатися до Радбезу з проханням про миротворців

Організація Об'єднаних Націй готова виконати будь-яке рішення Ради Безпеки, заявив речник ООН у п'ятницю, 20 лютого, у Нью-Йорку, повідомляє Deutsche Welle.

За словами речника, Пан Гі Мун уже повідомив про це українському міністру закордонних справ Павлу Клімкіну під час телефонної розмови. Тільки Рада Безпеки може ухвалити рішення про надсилання спостерігачів та миротворців ООН. Однак для ухвалення таких рішень потрібна не лише згода 9 з 15 країн - членів Ради. Держави, які є постійними членами Радбезу, можуть накласти вето на рішення більшості. Серед держав із правом вето є й Росія.

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Нагадаємо, у середу, 18 лютого, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України підтримала ініціативу президента Порошенка й вирішила звернутися до ООН та Європейського Союзу з проханням надіслати до України миротворчі підрозділи. У Росії на це заявили, що наміри Києва звернутися до ООН та ЄС щодо миротворців ставлять під сумнів намір влади України виконувати мінські домовленості.