Україна та Польща домовилися про координацію дій щодо миротворців на Донбасі – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

"В рамках сьогоднішньої зустрічі ми присвятили окрему увагу розгортанню в Україні і координації наших дій з розгортання в Україні миротворчої місії ООН і ЄС. І домовилися, що ця координація буде здійснюватися і в подальшому", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зазначив, що кращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Тоді ж, 18 лютого, РНБО прийняла рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримки миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН має бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.