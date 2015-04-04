Найближчими днями на зустрічі в "нормандському форматі" обговорять введення миротворців в Україну

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "5 каналу".

"Було досягнуто домовленість..., що найближчим часом має відбутися зустріч, або конференція міністрів закордонних справ країн-членів «нормандського формату» для обговорення питання формату, модальності термінів миротворців", - сказав глава держави.

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Президент висловив сподівання, що ці переговори "приведуть до початку дискусій в ООН на рівні керівників місій країн - постійних членів Радбезу ООН".

Він підкреслив, що вже відбулися консультації міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з генсеком ООН Пан Гі Муном.

Порошенко знову нагадав, що миротворці не є альтернативою Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні.