Найближчими днями на зустрічі в "нормандському форматі" обговорять введення миротворців в Україну
Найближчим часом відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандського формату щодо введення миротворців на Донбас.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "5 каналу".
"Було досягнуто домовленість..., що найближчим часом має відбутися зустріч, або конференція міністрів закордонних справ країн-членів «нормандського формату» для обговорення питання формату, модальності термінів миротворців", - сказав глава держави.
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Президент висловив сподівання, що ці переговори "приведуть до початку дискусій в ООН на рівні керівників місій країн - постійних членів Радбезу ООН".
Він підкреслив, що вже відбулися консультації міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з генсеком ООН Пан Гі Муном.
Порошенко знову нагадав, що миротворці не є альтернативою Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні.