Відео виступу Олега Сенцова про "кінець епохи кривавого карлика"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сам Сенцов під час слухань заявив, що не боїться терміну у 20 років ув'язнення, яким йому погрожують в ФСБ, оскільки "епоха правління кривавого карлика" в Росії закінчиться раніше.

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Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова, а також активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Геннадія Афанасьєва в травні 2014 року було затримано в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін тримання Сенцова під вартою.

У грудні в Генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого 2015 року Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Сенцова до 11 квітня.