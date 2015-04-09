Західні ЗМІ зацікавилися загадковими смертями людей з оточення Ахметова

Про це пише Newsweek, переклад статті якого наводить Inopressa.

В Україні відбулися підозрілі смерті кількох людей, які були пов'язані з "Партією регіонів" та олігархом Рінатом Ахметовим.

Як зазначає автор статті Максим Такер, "війна України з діючими при підтримці Росії сепаратистами - не єдиний конфлікт у цій країні... Реформісти... з боєм намагаються звільнити корумповані держустанови із задушливих обіймів кількох надзвичайно багатих бізнесменів".

У березні битва реформістів з олігархами, що йде "в основному за закритими дверима", виплеснулася в публічний простір: колишній губернатор Дніпропетровської області, мільярдер Ігор Коломойський організував захоплення офісів двох державних енергетичних компаній в Києві, нагадує журналіст.

"За останні три місяці щонайменше вісім чиновників, які отримали призначення від режиму Януковича, (...) померли за загадковими обставинами, - пише Newsweek. - І українські правоохоронні органи не хочуть говорити про цих людей". У статті підкреслюється, що всі вісім чоловік були пов'язані з "Партією регіонів".

Один з них - старший прокурор Малиновського району Одеси Сергій Мельничук - у березні "був скинутий" з балкона на дев'ятому поверсі житлового будинку. "22 березня, коли було виявлено тіло Мельничука, поліція спочатку заявила місцевим журналістам, що чоловік покінчив з собою. Однак незабаром з'ясувалося, що стривожені сусіди пізно ввечері чули звуки боротьби і викликали поліцію. Патологоанатоми виявили, що загиблого перед падінням сильно побили. У той же день одеська прокуратура кваліфікувала "суїцид" Мельничука як вбивство і заарештувала колишнього співробітника поліції, якого називають лише "громадянином К.".

Newsweek направив в Генеральну прокуратуру України запит про хід розслідування семи інших подібних випадків. У відомстві заявили, що інформація у цих справах є "державною таємницею - вражаюче твердження, якщо врахувати, що мова йде про низку начебто не пов'язаних між собою випадків загибелі цивільних осіб, які вони самі (службовці Генеральної прокуратури. - заув. ред.) у розмові з журналістами оголосили самогубствами. Після втручання президентської адміністрації Генеральна прокуратура повідомила, що за чотирма з семи смертей заведено справу про вбивство, а ще по двом випадкам стаття поки не обрана. Дві справи були закриті у зв'язку з відсутністю ознак злочину. Більше ніякої інформації нам не надали", повідомляє Такер.

За його словами, "головну роль в цій детективній історії" грає найбагатша людина України Рінат Ахметов. Як каже журналіст Hromadske TV Дмитро Гнап, "Ахметов був сірим кардиналом "Партії регіонів". Офіційним лідером був Янукович, але саме Ахметов контролював усе фінансування, всі політичні дії партії". Ці дії стали підставою для порушення численних кримінальних справ, "але оскільки деякі з тих, хто найбільше знав про діяльність Ахметова, тепер мертві, переконати решту дати свідчення в суді, можливо, не вдасться ніколи", йдеться у матеріалі.

Автор розповідає про деяких з цих вбивств. 9 березня від вогнепального поранення у себе вдома помер колишній депутат від "Партії регіонів" Сергій Мельник. При ньому знайшли передсмертну записку. Мельник був засновником охоронної організації, яка доглядала за активами створеної Ахметовим керуючої компанії Systems Capital Management". Як стверджує Гнап, "Мельник багато знав про Ахметова, про те, як він отримав у власність державне майно".

Через три дні після смерті Мельника був знайдений мертвим ще один екс-парламентарій від "Партії регіонів", колишній губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко, "тісно пов'язаний з інтересами Ахметова в сфері бізнесу". В період з 26 січня по 28 лютого 2015 року, незадовго до того, як померли Мельник та Пеклушенко, не стало ще п'ятьох - Михайла Чечетова, Олексія Колесника, Миколи Сергієнка, Сергія Вальтера і Олександра Бордюги.

"Всі вони отримували призначення від "Партії регіонів", і всі при новому уряді опинилися під слідством, - зазначає кореспондент. - Не маючи доступу до доказів з місця злочину, неможливо зрозуміти, що це було: чи Ахметов замовив замах на колишніх союзників, чи це зробив хтось інший, або ж дев'ять (вище говорилося про вісім жертв. - заув. ред.) заможних людей просто не витримали тиску, пов'язаного зі статусом судді".

Останньої версії дотримуються представники попередньої адміністрації: "Я все-таки вважаю, що це самогубство. Не думаю, що це експертні думки, що вони занадто багато знали. Вони [загиблі чиновники] просто були не надто глибокими і обачними людьми. Вони були слабкі і за життя", - сказав в бесіді з кореспондентом Newsweek високопоставлений чиновник з адміністрації Януковича (його ім'я в статті не названо).

"Коли бачиш, як головні прокурори країни виходять з будівлі Генеральної прокуратури у стильних костюмах і розсаджуються по блискучим "Порше", "БМВ" і "Лендроверам", стає ясно, що зарплата державного прокурора, яка в перерахунку становить 400 євро, не єдине джерело їх доходів... На кону стоять великі суми грошей, так що правду про ці смерті ми в найближчому майбутньому, швидше за все, не дізнаємося", - вважає Такер.