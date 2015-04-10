ФСБ відпустила вивезену в невідомому напрямку кримську журналістку

Про це Крим.Реалії повідомив Андрій Клименко – головний редактор BlackSeaNews, де раніше Гучакова працювала заступником головреда.

«Пізно ввечері відпустили додому. Інших деталей поки немає», – сказав Клименко.

Як повідомлялося раніше, з обшуком співробітники ФСБ до Тетяни Гучакової прийшли близько 7:45 години ранку 9 квітня. Обшук тривав 10 годин, після чого її відвезли в невідомому напрямку. Клименко зазначив, що Гучакова вже більше року не співпрацювала з BlackSeaNews, проте вона залишається членом Національної спілки журналістів України.

Читайте такожУ Криму ФСБ викликає на допит колишнього редактора Центру журналістських розслідуваньГлава фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко затримання Гучакової назвав «захопленням ФСБ заручника» для залякування колишніх колег Тетяни, які після анексії Криму Росією працюють у Києві.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів.

Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням» і побоюються, що такі дії російських правоохоронців залишать світове співтовариство без об'єктивної інформації з Криму.