Україна затримала російський танкер ємністю понад 4,5 тисяч тонн, який заходив у порт Криму - депутат

Українська влада станом на 9 квітня затримала шість морських суден, які заходили в порти окупованого Росією Криму й порушили цими діями українське законодавство, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Георгій Логвинський, заступник голови Міжвідомчої робочої групи Кабінету міністрів із питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини території України.

«На сьогоднішній день проводиться розслідування стосовно шести морських суден. Два з них уже заарештовані. Причини зрозумілі - ці кораблі заходили в ліквідовані морські порти окупованого Криму, чим порушили режим окупованої території та суверенітет України», - зазначив він.

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За інформацією Логвинського, серед затриманих суден три під прапором Молдови і по одному - Російської Федерації, Мальти й Тувалу.

«Був затриманий корабель під прапором Російської Федерації. А саме, досить великий танкер ємністю понад 4,5 тисяч тонн. Проводиться розслідування, і я не виключаю, що вже завтра буде санкція на арешт цього судна», - написав Логвинський.

За його словами, стосовно решти кораблів досі проводяться слідчі дії, які не підлягають розголошенню.

У Міністерстві інфраструктури інформацію поки не підтверджують, посилаючись на те, що це рішення перебуває в сфері компетенції СБУ і прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через анексію Криму Росією в 2014 році позбулася п'яти морських торговельних портів - Керченського, Севастопольського, Феодосійського, Ялтинського та Євпаторійського. Кроком у відповідь на дії Кремля стало офіційне визнання Україною Автономної Республіки Крим і Севастополя окупованими територіями і як наслідок - закриття нашою країною кримських портів для міжнародного судноплавства.

Ця заборона неодноразово порушувався іноземними судновласниками, зокрема, за даними МЗС України, з кінця липня і до 10 грудня 2014 року було зафіксовано знаходження 99 суден у Криму під прапорами іноземних держав, левова частка яких - російські. У зв'язку з порушенням норм міжнародного судноплавства Генпрокуратура України порушила 70 кримінальних справ.