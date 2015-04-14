Порошенко звільнив посла України у США, призначеного ще Януковичем
17:36, 14 квітня 2015Політика
1519 0
Порошенко звільнив Олександра Моцика з посад надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки, а також з посад посла України в Антигуа і Барбуда та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.
Янукович призначив Моцика послом України у США у 2010 році / УНІАН
Відповідний указ глави держави від 14 квітня опубліковано на президентському сайті.
Як повідомляв УНІАН, екс-президент Віктор Янукович призначив Моцика послом України у США 11 червня 2010 року.
Читайте такожПрезидент підписав закон щодо виплати зарплат шахтарям
15 листопада 2010 року Моцика було призначено послом України в Антигуа і Барбуда (за сумісництвом), 14 вересня 2011 року - послом України у Республіці Тринідад і Тобаго (за сумісництвом).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter