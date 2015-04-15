Біографія екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова

Олег Іванович Калашніков народився 6 листопада 1962 року в м. Рівне.

У 1978-1980 пройшов навчання в Калінінському суворовському військовому училищі, а в 1980-1984.р.г - у Київському вищому загальновійськовому командному училищі імені М. в. Фрунзе за спеціальністю "командно-тактична розвідка".

Калашников отримав спеціальність референта-перекладача з китайської мови, а в 1987 році закінчив Перші офіцерські курси "Постріл" зі спеціальності "Офіцер військової розвідки".

У 2001-2003 роках навчався в Українській академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління", спеціальність "магістр державного управління, закінчив аспірантуру за спеціальністю "теорія та історія державного управління".

У 1978-1997 роках Калашников проходив службу на командних та штабних посадах у Збройних Силах СРСР та Збройних Силах України. Закінчив службу у званні полковника.

Калашников був учасником ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, з 1997 року очолював Всеукраїнську громадську організацію "Загальновійськова спілка України".

У 2006-2007 роках Калашников був народним депутатом України Верховної Ради V скликання. Пройшов до парламенту під № 161 списку Партії регіонів.

12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат Олег Калашніков, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналісти були побиті. 14 липня прокуратура Печерського району міста Києва порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Станом на липень 2006 року близько 650 журналістів підписалися під зверненням до Партії регіонів у зв'язку з нападом її депутатів на знімальну групу СТБ.

Вибачення перед журналістами СТБ Маргаритою Ситник і Володимиром Новосадом Калашников зімітував. "Я звертаюся до вас і приношу глибокі вибачення абсолютно всім журналістам України, які були введені в оману, - заявив він. - Події, про які говорять ЗМІ, є провокацією. Напевно, комусь не подобається моя активна позиція як громадянина".

Генеральний прокурор України Олександр Медведько, 8 вересня 2006 року на прес-конференції в Києві заявив, що народний депутат від Партії регіонів Олег Калашников може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у разі виявлення підстав для цього.

Партія регіонів протягом року не могла придумати, як вчинити з депутатом, який проштрафився. Зрештою тільки під невпинним тиском журналістської спільноти партійні боси вирішили не включати Калашникова у виборчий список ПР на дострокових парламентських виборах-2007. У той же час з лав партії "борця зі свободою слова" не викреслили, вважаючи невключення до списку досить суворим покаранням.

У 2012 році Олег Калашников балотувався від Партії регіонів до Верховної Ради VII скликання по одномандатному округу № 218 у Києві, однак програв Володимиру Ар'єву.

У січні 2014 року Калашников посварився з Арсеном Аваковим в ефірі телепрограми "Сьогодні про головне" на телеканалі ТВі.

Калашников кілька разів назвав Авакова «мусором», в результаті Арсен Аваков не стримав емоцій і кинув пюпітром у Калашникова, а потім рушив назустріч своєму опонентові. Ведучий програми встиг попередити можливу бійку.