Ексклюзивні фото з місця вбивства Олеся Бузини (18+)

У Четвер, 16 Квітня 2015, на вулиці Дегтярівська, в Шевченківському районі Києва був убитий журналіст Олесь Бузина. Вбивство було скоєно близько 13:20 біля будинку, де проживав журналіст.

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За показаннями свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрілив в Бузину.