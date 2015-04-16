Ексклюзивні фото з місця вбивства Олеся Бузини (18+)
17:28, 16 квітня 2015Політика
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Олеся Бузину застрелили у дворі будинку на вулиці Дегтярівській у Києві.
У Четвер, 16 Квітня 2015, на вулиці Дегтярівська, в Шевченківському районі Києва був убитий журналіст Олесь Бузина. Вбивство було скоєно близько 13:20 біля будинку, де проживав журналіст.
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За показаннями свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрілив в Бузину.
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