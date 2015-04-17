Порошенко-молодший за рік заробив 120 тисяч гривень, а його дружина - більше мільйона

Такі дані містяться у його декларації за 2014 рік, оприлюдненій на сайті парламенту.

Згідно з декларацією, всі статки Порошенка-молодшого – це заробітна плата. Водночас дружина Олексія Порошенка заробила 1 мільйон 293 тисячі гривень. З них зарплата 1,21 млн, ще 23 тисячі гривень склали страхові виплати, викупні суми, 56 тисяч – інші доходи.

Олексій Порошенко їздить на трьох авто BMW 320 Cabrio, ГАЗ 14; Седан - В, 5530 куб.см, Land Rover Discovery 4.0; 2993 куб.см.

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Він володіє двома квартирами – 178,5 кв метрів та 80,66 кв метрів, у його дружини житла немає.

Син Порошенка живе на зарплату у 123 тисячі гривень на рік. На рахунках у банках у нього 1719 гривень. Дружина у банку тримає лише 31 тисячу гривень.

Раніше повідомлялось, що доходи президента України Петра Порошенка у 2014 році становили майже 369 млн грн, при цьому він сплатив майже 18 млн грн податків, а загальні витрати на благодійні програми перевищили 123 млн грн.