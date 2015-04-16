"Ми самі виїжджали та гасили пожежі": Жителі Забайкалля запросили Путіна приїхати до Чити (відео)

12:35, 16 квітня 2015
Світ
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Жителі Забайкалля записали відеозвернення до Путіна.

Жители Читы ждут объяснений от Путина / Скриншот

Учасники народного сходу 15 квітня в Читі сьогодні опублікували відео, в якому запросили президента Росії Володимира Путіна особисто приїхати в регіон і переконатися в існуючих проблемах, в тому числі з пожежами.

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"Ми, жителі Забайкалля, самі виїжджали і гасили пожежі. Чому вже кожного року всі кажуть, що все готово, гроші виділено, техніка є, але насправді пожежі є, пожежі не зупинити. Володимир Володимирович, приїжджайте до Чити", - звернулися жителі Забайкальського краю до президента РФ.

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