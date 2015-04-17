Басманний суд Москви відмовився припинити справу Савченко, незважаючи на її статус делегата ПАРЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення оголосила суддя Валентина Лєвашова.

«Скаргу адвоката Новикова залишити без задоволення», - сказала вона і додала, що рішення може бути оскаржене.

Як зазначив адвокат Ілля Новиков, слідство вважає, що, хоча Савченко є делегатом ПАРЄ, але «її імунітет для Росії не є обов'язковим».

Новиков наголосив, що в документах ПАРЄ зазначено, що делегата не можна переслідувати.

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«Жодна країна Ради Європи не має права переслідувати депутата, хоч би що він накоїв, тільки якщо його взяли на гарячому», - сказав він.

Він переконаний, що МЗС РФ вийшло за межі своєї компетенції і почало самостійно трактувати документи Ради Європи, на що не має права.

За його словами, МЗС РФ вважає, що нібито статус делегата ПАРЄ звільняє від переслідування по подіями, що сталися лише після того, коли людина одержала такий статус.

«Така заява не ґрунтується ні на чому, крім того, що МЗС РФ хочеться, аби так було. У документах (Ради Європи - УНІАН) такого немає», - наголосив він.

У свою чергу, адвокат Микола Полозов наголосив, що відмова Слідчого комітету РФ припинити кримінальну справу проти Савченко є незаконною.

При цьому слідство не пояснює чому – «відмовляємо, бо хочемо».

Полозов нагадав, що було представлено величезну кількість доказів її алібі - показання свідків, дані білінгів її телефону і телефонів загиблих журналістів, які свідчать, що вони жодним чином не перетиналися. Крім того представлено відео її взяття в полон.

Адвокат зазначив, що слідчий сьогодні заявив, що ці докази прийнято, але ще не розглянуто і не оцінено.

Полозов також повідомив, що Україна направила в РФ відповідь на запит про правову допомогу вичерпний список документів, що доводить непричетність Савченко до загибелі журналістів.

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Разом з тим, він наголосив, що РФ визнала її делегатом ПАРЄ і це є в матеріалах справи, але «не володіє імунітетом».

«Ми вважаємо, що імунітет, яким її наділяє ПАРЄ є безумовним. Тобто з того моменту, коли вона стала делегатом у неї виникає цей імунітет і він не пов'язаний з позицією російського МЗС», - сказав він.

Полозов наголосив, щоб його зняти слідство має звернутися до ПАРЄ, але доказів такого звернення нам не представили.

«Усіх цих підстав більш ніж досить за нормального законного розгляду справи для того, аби припинити справу і вибачитись, виплатити компенсацію за проведений у в'язниці час. Ми розуміємо, що в нинішній російській реалії закон є служницею, яка обслуговує інтереси влади, застосовується вибірково і тільки коли влаштовує звинувачення», - сказав Полозов і додав, що вся система налаштована на обвинувальний ухил і репресії.

За його словами, раніше це застосовувалось проти громадян РФ з числа опозиції, зараз відносно громадян України у зв'язку з розв'язаною війною, анексією Криму.

При цьому Полозов нагадав, що в Слідчому комітеті РФ створено спеціальне управління з розслідування «незаконних засобів і методів війни», яке займається тільки Україною.