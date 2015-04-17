Гелетей хоче перейменувати УДО у Секретну службу

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У рамках поточної реформи нашої служби вважаю за доцільне використати назву, яку використовують наші американські колеги, і яка більше відповідає суті нашої діяльності, - Секретна служба", - написав він.

За словами Гелетея, назва "Управління держохорони" дісталася Україні в спадок від 9-го Управління КДБ.

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"У Кремлі слово "охранка" асоціюється з милим російським спецслужбістам імперським минулим. Україну, особливо після цієї війни, нічого приємного з цим минулим не пов’язує. Крім того, нашу спецслужбу часто плутають з Державною службою охорони МВС, з якою ми маємо абсолютно різні функції", - зазначив він.