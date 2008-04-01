Тимошенко поснідала з Бушем і Ющенком (фото)
12:54, 01 квітня 2008Політика
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Прем`єр усамітниться з Райс
|Фото Reuters
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Д.БУШЕМ відбудеться в клубі Кабміну після 13.00.
Після цього Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з К.РАЙС у форматі віч-на-віч.
Також сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь в офіційному сніданку від iменi Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Катерини ЮЩЕНКО на честь Президента США Дж.БУША і Лори БУШ, повідомили в управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.
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