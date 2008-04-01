Тимошенко поснідала з Бушем і Ющенком (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні зустрінеться з Президентом США Джорджем БУШЕМ і Державним секретарем Сполучених Штатів Кондолiзою РАЙС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Д.БУШЕМ відбудеться в клубі Кабміну після 13.00.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з К.РАЙС у форматі віч-на-віч.

Також сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь в офіційному сніданку від iменi Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Катерини ЮЩЕНКО на честь Президента США Дж.БУША і Лори БУШ, повідомили в управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.