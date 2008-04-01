Клюєв: НАТО не допомогло США 11 вересня 2001 року

Україна не повинна вступати у жодні військові блоки і має отримувати максимальну користь від співробітництва як з усіма сусідами, так і з іншими країнами, у тому числі й США, вважає народний депутат України Андрій КЛЮЄВ (фракція Партії регіонів).

У його публікації, розміщеній на сайті “Українська правда”, зазначається, що необхідно продовжувати та поглиблювати співпрацю з НАТО, зокрема, у сфері боротьби з наслідками катастроф та стихійних лих.

А.КЛЮЄВ додає, що сьогодні тема НАТО “вносить розбрат в українське суспільство”, а “сам вступ несе загрозу розколу України”. За його словами, керівництво України не має права “постійно вносити ініціативи, що викликають різко негативну реакцію у половини суспільства”.

Він вважає, що розвитку України, її економіки найкраще відповідає нейтральний статус держави. За словами депутата, “з усіма треба дружити, але здаватися не можна нікому”.

А.КЛЮЄВ наголошує, що Україні “не обов‘язково виконувати активні рекомендації деяких країн якомога скоріше вступати до НАТО”. “І мені незрозуміло, чому декілька українських політиків намагаються нав‘язати свою думку про важливість членства в цій організації – усі прекрасно знають, що більшість українців проти цього. А ті, хто "за" вступ, впевнений, не зовсім ясно розуміють, що це дасть”, - наголосив він.

За словами А.КЛЮЄВА, не витримує критики і теза про те, що зближення України з НАТО необхідне, "оскільки цього вимагає питання державної безпеки та захисту території". “І чи є НАТО реальним захистом на всі випадки життя? Не факт”, - вважає він.

Як зауважив депутат, це не допомогло США 11 вересня 2001 року, і багаточисельні заклики країни-члена НАТО Греції не змогли зупинити члена Альянсу Туреччину від вторгнення на Кіпр. Він вважає, що для України немає ніякої потреби захищатися “від партнера та сусіда” – Росії, а потрібно розвивати співпрацю з цією країною.

А.КЛЮЄВ зазначив, що в офіційних документах НАТО йдеться про те, що тероризм і зброя масового знищення залишаться "основним джерелом загроз" для НАТО на найближчі 10-15 років. Він наголосив, що “війна з тероризмом, безперечно, важлива, проте в України є сьогодні більш важливі завдання”.

За словами депутата, “активні прибічники вступу України до Альянсу досі не навели жодного переконливого аргументу на свою користь”. Зокрема, твердження, що НАТО допоможе Україні стати більш демократичною та перемогти корупцію, м‘яко кажучи, несерйозні, заявив він.

“Корумпованість країни залежить у першу чергу від загальної культури народу, її правової, політичної та економічної складової. За нас самих ніхто в Україні рай не побудує. І консультації в рамках НАТО не допоможуть”, - вважає А.КЛЮЄВ.