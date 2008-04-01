Ющенко - Бушу: ми розуміємо, про яку ціну і про яке питання йде мова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений у позитивному рішенні країн-членів НАТО про приєднання України до Плану дій щодо членства у Альянсі на Бухарестському саміті організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом США Джорджем БУШЕМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що упевнений у перемозі України.

«Я переконаний, що ті аргументи, про які говорив БУШ, про ті позиції, з якими виступає Україна в рамках міжнародних дебатів по даному питанню, – ми з кожним днем наближаємося до позитивного фінального результату», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що з питання ПДЧ для України проводиться колосальна робота як на публічному, так і непублічному рівні.

У присутності Дж.БУША він подякував американській стороні та іншим українським партнерам, які допомагають Україні у процесі отримання права на приєднання на ПДЧ, за докладені зусилля.

«Ми розуміємо, про яку ціну і про яке питання йде мова», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що Україна розуміє, що попереду ще необхідно провести велику роботу, і необхідно докласти великих зусиль, щоб отримати позитивну відповідь на Бухарестському саміті.

«Я маю хороше передчуття про те, що позиція наших друзів по Європейському Союзу буде дуже важливою для завтрашнього рішення. Я думаю, що нам вдасться схилити на свій бік ті держави, які ще мають можливість визначитись», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що не бачить іншого курсу для України, ніж приєднання до організації колективної безпеки.

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