Польський публіцист: Янукович брехав дипломатам ЄС, що заробив свої мільйони на грі в покер

Про це в ефірі Громадське російською розповів польський публіцист Міхал Потоцький, автор книги "Вовки живуть поза законом", яка виходить в Польщі, повідомляє Новий час.

За словами публіциста, євродипломати Пет Кокс і Олександр Кваснєвський розповіли польським авторам книги, що Янукович, якив оточив себе розкішшю Межигір'я, хотів пояснити, звідки у нього такі великі гроші.

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"Один раз він розповів Кваснєвському, що заробив ці гроші у 70-80 роках, коли працював у Німеччині як якийсь "експериментаційный водій" в компанії BMW. На що Кваснєвський поставив запитання: "Ви, напевно, дуже добре говорите німецькою? ". Після чого тема закрилася, зазначає Потоцький.

Відзначається, що вдруге Янукович йому повідав, нібито на початку 90-х він виграв гроші в покер і став мільйонером.

"Не знаю, чи можна було в Радянському Союзі стільки виграти в покер. Думаю, ні", - висловив сумніви польський журналіст.

Подібних прикладів брехні, в тому числі дрібної, за словами польських дипломатів, у спілкуванні з українським екс-президентом було багато.

"Він брехав навіть тоді, коли зовсім не було сенсу брехати, - передає їх враження Потоцький. - Що можна говорити про серйозні розмови, про політику і якусь стратегічну дружбу з Євросоюзом?".