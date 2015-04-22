Бюджетна децентралізація дозволила наповнити місцеві бюджети - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань бюджету Павло Унгурян, виступаючи з парламентської трибуни.

«Сьогодні переважна більшість великих, середніх та малих населених пунктів у свою дохідну частину отримали додаткові серйозні ресурси», - сказав він.

«Наприклад, місто Южне Одеської області додатково отримало 55 млн грн, Одеса отримала 1,1 млрд грн до міського бюджету», - сказав представник «Народного фронту».

Він підкреслив, що це дуже серйозна підтримка для місцевої громади.

Павло Унгурян також зазначив, що 80% екологічного податку і додатковий 5-тивідсотковий акциз залишаються в місцевих бюджетах.

«Є питання адміністрування певних податків, а також швидкого та поетапного виділення освітньої та медичної субвенцій для місцевого казначейства», - сказав він.

«Необхідно дійти згоди щодо перерозподілу всередині району коштів між населеними пунктами, які збираються за рахунок додаткового акцизу, щоб ті населені пункти, які знаходяться на трасах та автодорогах і мають на своїй території автозаправні станції, магазини, готелі - могли ділитися з населеними пунктами, які не мають цієї дохідної частини», - сказав народний депутат.

Він також закликав народних депутатів у п’ятницю, під час години запитань до Уряду, разом з Кабінетом Міністрів проаналізувати всі позитивні сторони дохідної частини бюджету.

«Там, де потрібно скорегувати, допомогти - ми це швидко зробимо», - резюмував представник «Народного фронту».