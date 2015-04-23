Рада внесла до порядку денного законопроект, що дозволяє іноземцями служити в ЗСУ

11:34, 23 квітня 2015
Політика
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Верховна Рада внесла до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо проходження військової служби в ЗСУ іноземцями та особами без громадянства.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, також до порядку денного сесії був включений законопроект про внесення змін у закон "Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України" про використання персональних пристроїв бездротового доступу (№2154).

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