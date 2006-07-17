Президент потребує мобільної і ефективної Служби безпеки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує зміни, започатковані в Службі безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, відкриваючи засідання підсумкової колегії СБУ за результатами першого півріччя.

«Я всіляко підтримую ці зміни, які започатковані в Службі безпеки України, нам потрібна мобільна і ефективна служба», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що йдеться не лише про чисельність працівників СБУ. «Головне, ми говоримо про якісний склад», зазначив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив необхідність аналізу даних, чи наявна чисельність працівників СБУ є тією, що потрібна державі, чи правильно вона структурована? При цьому він зазначив, що ця диспропорція наявна в структурі центрального апарату служби.

За словами Президента, чим швидше буде реалізовано завдання мінімізації «кабінетного типу» працівників, чим більше буде приділено уваги оперативному складу, чим швидше буде зроблений розумний розподіл оперативних функцій між різними правоохоронними органами і чим швидше буде підвищено статус офіцерів, – тим легше служба вийде на суттєве поліпшення організації своєї роботи на всіх рівнях.

Також В.ЮЩЕНКО як позитив відзначив дистанціювання СБУ від політичних процесів останнім часом.

«Дуже важливо, що СБУ не сформувала традиційної для попередніх років партійної чи політичної заангажованості, вона зуміла продемонструвати дистанцію до цих політичних процесів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В той же час він підкреслив, що було б несправедливо не сказати, що у суспільстві всі відчувають потребу глибшого реформування системи правоохоронних органів.

В цьому контексті, крім необхідності зменшення чисельності особового складу правоохоронців, яка, за словами глави держави, далеко перебільшує чисельність складу Збройних Сил України, глава держави наголосив на існуючому парадоксі, що багато функцій дублюються різними безпековими і правоохоронними органами держави. Стосовно останнього В.ЮЩЕНКО підкреслив необхідність структурних змін в усіх правоохоронних органах, в тому числі і в СБУ.