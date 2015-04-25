Норвегія розширила чорний список росіян і бойовиків "ДНР" і "ЛНР" для заморожування їх рахунків

Норвегія слідом за Євросоюзом прийняла розширений чорний список для РФ і України, до якого були внесені 19 фізичних та 9 юридичних осіб.

Як передає ТАСС, про це йдеться в офіційній заяві МЗС королівства.

"Прийняті зміни стосуються списку осіб, чиї закордонні рахунки повинні бути заморожені відповідно до останніх рішень ЄС", - наголошується в документі.

Королівство послідовно приєднувалося до всіх пакетів санкцій Євросоюзу, хоча скандинавська держава і не є його членом. Чорний список Норвегії аналогічний прийнятому ЄС. Внесені зміни відповідають тим, про які Європейський Союз оголосив 16 лютого.

Читайте такожМЗС: санкції Євросоюзу проти Росії 19 червня можуть бути посиленіДо нової редакції списку включені 5 росіян: заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, перший заступник міністра оборони РФ Аркадій Бахін, народний артист СРСР і депутат Держдуми Йосип Кобзон, депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін, а також начальник головного оперативного управління Генштабу Андрій Картаполов.

Крім того, до списку внесені імена 14 представників керівництва так званих «ДНР» і «ЛНР», а також їхніх лідерів. Всім їм заборонено в'їзд на територію Норвегії, їхні активи в норвезьких банках у разі виявлення мають бути заблоковані.