Аналітики РНБО: Росія могла завезти ядерні боєголовки до окупованого нею Криму

Експерти Інформаційно-аналітичного центру РНБО не виключають можливості транспортування військовими РФ на окупований Кримський півострів ядерних боєголовок для пересувних ракетних комплексів.

Таку інформацію розміщено на сайті Центру.

"Ми вже повідомляли про те, що простежуються певні тенденції з боку Росії щодо ймовірного завезення до окупованого Криму ядерного озброєння. Подібні дії країни-агресора не можуть залишитися непоміченими. Не зайвим було б відмітити, що зброя масового знищення у будь-якому випадку є фактором не лише підвищеної небезпеки у мирний час, але й досить дестабілізуючим у час, коли проти України ведеться неоголошена війна, а анексована територія використовується, чи може бути використана у якості плацдарму для тих чи інших агресивних дій", - повідомляють експерти.

Читайте такожНарощування Росією військ в Криму несе загрозу для країн Чорноморського регіону – дипломатЗа їх даними, 23 квітня в генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону пролунав тривожний дзвінок. За словами невідомого, через залізничну станцію Ростова імовірно в бік Кримського півострова прослідувало кілька вагонів зі знаком «Ядерна небезпека». За словами жителів півострова, подібні вантажі неодноразово були помічені на території окупованої автономної республіки.

"Зрозуміло, що ймовірна присутність російської ядерної зброї в Криму, як свого часу радянської – на Кубі, може становити потенційну загрозу не тільки Україні, яку згідно з міжнародними домовленостями Росія повинна захищати, що сьогодні виглядає частиною театру абсурду. Така ситуація може стати загрозою також і Європі, частині країн Близького і Середнього Сходу", - вважають аналітики.