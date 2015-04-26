ЄС погодив текст заяви за результатами самміту Україна-ЄС

22:01, 26 квітня 2015
Політика
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Країни-члени Європейського Союзу дійшли згоди щодо заяви, яка буде ухвалена за результатами самміту Україна-ЄС, який відбудеться 27 квітня у Києві.

REUTERS

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в неділю повідомив представник ЄС.

"Так, COREPER (постійні представники країн ЄС) погодив текст спільної заяви за результатами самміту", - сказав він.

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Як повідомляв раніше УНІАН, Франція та Німеччина блокували спільну заяву, намагаючись внести в текст правки, які б нівелювали її зміст.

Для пошуку компромісу цієї неділі, 26 квітня, було проведено термінове засідання постійних представників (COREPER).

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