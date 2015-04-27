Табачнику, Клюєву, Лукаш і Януковичу-молодшому не пред'являли жодних підозр - заступник Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на міжнародній конференції "Пошук та управління заарештованими і конфіскованими активами в Україні і світі" заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько.

За словами Касько, 14 особам за санкцыйним тиском Євросоюзу Генеральною прокуратурою України оголошені підозри у розкраданні та привласненні державного майна.

Водночас він наголосив, що щодо Табачника, Клюєва, Лукаш і Януковича-молодшого не пред'являли жодних підозр: “Ніяких підозр щодо чотирьох осіб із санкційного списку не пред'явлено. А саме: Олені Лукаш, Віктору Януковичу-молодшому, Дмитру Табачнику та Клюєву".

Касько заявив, що санкції Євросоюзу мають швидше політичний, а не юридичний характер. “Відсутність підозр у розкраданні державного майна стало причиною призупинення санкцій щодо Калініна (екс-радника Віктора Януковича Ігор Калінін - УНІАН), Якименко (екс-голови СБУ Олександра Якименка - УНІАН), Олексія Азарова. Також не продовжили санкції щодо Андрія Портнова, незважаючи на те, що оголошена йому підозра була обґрунтованою. Це говорить про те, що санкції політичні, а не юридичні. Продовження або зняття санкцій залежить не від юридичних моментів, а від того, яким чином проведені переговори між країнами ЄС", - сказав він.

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За словами Касько, незважаючи на те, що закон дозволяє проводити заочний суд, на сьогоднішній день немає жодного кримінального провадження щодо колишніх посадових осіб, які втекли за межі України. "Немає жодного провадження, яке було б направлене до суду, в рамках інституту заочного суду", - сказав Касько.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Європейський Союз продовжив на рік санкції для 14 екс-чиновників часів президентства Віктора Януковича, до 6 червня - для чотирьох.

У списку про продовження санкцій відсутні імена колишніх радників Януковича Портнова і Калініна, екс-голови СБУ Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

До червня санкції продовжені для Лукаш, Віктора Януковича-молодшого (який загинув на Байкалі), Сергія Клюєва і Табачника.

На рік санкції продовжені для екс-президента Януковича, його сина Олександра, екс-прем'єр-міністра Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голови президентської адміністрації Андрія Клюєва, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, бізнесмена Сергія Курченка, колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, бізнесмена Юрія Іванющенка, екс-міністра палива і енергетики Едуарда Ставицького, екс-голови СБУ Олександра Клименка, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова.