Агресія Москви не повинна стати перешкодою для безвізового режиму України з ЄС - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна-ЄС у Києві, під час якого обговорюватимуться процес реформ в Україні та галузеве співробітництво.

"Переконаний, що українці, як європейський народ, мають право на одну з ключових свобод, на яких базується євроінтеграція, - свободу руху та міжлюдських зв'язків", - зазначив Порошенко.

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"Упевнений в тому, що дії Москви на східному кордоні значно ускладнюють нам цей процес (отримання безвізового режиму). Але я згоден з президентом Туском (президент Європейської Ради Дональд Туск), що ця проблема не має бути перешкодою для безвізового режиму", - заявив він.

Нагажаємо, Туск заявив, що на саміті Східного партнерства у Ризі прагнутиме зобов’язати ЄС і Україну запровадити безвізовий режим для українських громадян "якнайскоріше, наскільки це можливо".

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Україна не отримає безвізовий режим з ЄС на травневому саміті в Ризі. Згодом він уточнив, що рішення ЄС про введення безвізового режиму з Україною залежатиме від висновків експертної комісії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країни Євросоюзу сумніваються щодо запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі, зокрема, через відсутність контролю над кордоном.

Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у травні в Ризі.

Раніше в МЗС визнали, що Україна не виконає План дій з візової лібералізації до саміту в Ризі. У відомстві заявили, що безвізовий режим повинен запрацювати з початку наступного року.