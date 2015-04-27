Туск заявив, що в Європі не розглядають відправку миротворців на Донбас

17:41, 27 квітня 2015
Політика
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Туск каже, що дискусія з приводу можливих миротворчих місій була дуже реалістична, але можливість відправити військову місію в Україну в Європі не обговорюють.

REUTERS

У Європі не розглядають можливість відрядження військової місії на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час пленарного засідання 17-го саміту Україна-ЄС сьогодні в Києві.

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«Наша дискусія щодо можливих миротворчих місій була дуже реалістична. Безперечно, ми знаємо, що українські сподівання сьогодні такі, але можливість відрядити військову місію - ми в Європі не обговорюємо такого варіанту», - заявив Туск.

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