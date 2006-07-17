Регіони занепокоїлися ”арогантністю” Тетяни Мокріді

Партія регіонів вважає, що керівник прес-служби блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ перевищує власну роль у діалозі між політичними силами і завдає шкоди переговорам.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, переданій УНІАН.

“Неврівноважений тон і арогантність, з якою керівник прес-служби блоку «Наша Україна» Т.МОКРІДІ дозволяє собі висловлювати свої приватні оціночні судження стосовно учасників переговорного процесу свідчить про перевищення нею її власної ролі в процесах, що відбуваються”, - відзначається у заяві.

Партія регіонів впевнена, що непродумані “надто емоційні висловлювання Т.МОКРІДІ завдають шкоди пошуку консенсусу і взаєморозуміння між політичними силами, що представляють різні групи нашого суспільства”. На думку партії, “войовничий непрофесіоналізм стає на заваді досягненню громадянського миру та злагоди, якого так бажають прихильники конструктивного діалогу як в антикризовій коаліції, так і в середовищі пропрезидентської політичної сили”.

”Тон заяви, яким керівник прес-служби «Нашої України» прокоментувала сьогодні позицію голови Політради Партії регіонів Миколи АЗАРОВА – чергове підтвердження непрофесійності цієї журналістки, яка замість безстороннього інформування бере на себе невластиві функції демонструвати власну позицію і приватне ставлення до переговорів, для участі в яких вона справді не уповноважена”, - заявляє Партія регіонів.

Від редакції. Арогантність - зверхність.