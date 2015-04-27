Європейський суд призначив перше засідання по суті за позовом Андрія Портнова до Ради ЄС

Про це Портнов повідомив "Українським новинам".

"Перше засідання по суті призначено на 21 травня, початок о 14:30", - повідомив український політик. Він розмістив на своєму сайті відповідний документ з Європейського суду.

За словами Андрія Портнова, він вважає чиновників Ради ЄС причетними до введення в 2014 році відносно нього санкцій (скасованих в 2015 році) з порушенням законодавства ЄС. "Не дивлячись на скасування санкцій, я вважаю за доцільне все-таки в Європейському суді довести, що справа відносно мене була сфальсифікована українською владою. А Рада ЄС діяла у березні 2014 року з порушенням європейського законодавства", - заявив він.

5 березня 2014 року Рада ЄС ввела санкції та заморозила активи 22 українських екс-чиновників, підозрюваних Україною у сприянні "злочинів режиму Віктора Януковича".

6 березня 2015 року ЄС зняв санкції з екс-заступника глави АП Андрія Портнова, екс-радника Президента України Ігоря Калініна, екс-глави СБУ Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія, оскільки українська сторона так і не надала звинувачень і доказів їх провини. Стосовно ще 4 українців санкції продовжені до 6 червня 2015 року. Для 14 екс-чиновників - продовжено на рік.

Європейський суд (штаб-квартира в Люксембурзі) — вища інстанція Суду Європейського союзу, вирішення якого не можуть бути оскаржені.

Рада Європейського союзу (офіційна назва — Рада, зазвичай згадується як Рада міністрів, у якості компромісу також називається латинським Consilium) — разом з Європейським парламентом, один із двох законодавчих органів Європейського союзу і один з семи його інститутів. Рада відіграє ключову роль у тих областях європейської інтеграції, де прийняття рішень відбувається на міжурядовому рівні.