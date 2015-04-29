"Правий сектор" погрожує "зайти" в Адміністрацію президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляють активісти “Правого сектору” під час своїх виступів на мітингу.

При цьому вулиця Банкова перебуває під посиленою охороною. На першому пропускному пункті розташовується потрійний кордон з представників Національної гвардії.

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Також за їх спинами можна побачити велику кількість інших правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної і 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.