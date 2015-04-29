Савченко буде приймати їжу перед засіданнями суду - адвокат

Українську військову, що перебуває в московському СІЗО за звинуваченням у причетності до вбивства російських журналістів, у вівторок перевели з ізолятора в міську клінічну лікарню № 20. У ФСВП заявили, що лікарі оцінили стан здоров'я льотчиці як задовільний, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожСавченко третій день повністю відмовляється від їжі

За словами Новікова, який бачився з Савченко в середу, вона хотіла б повернутися в СІЗО, так як її не випускають на прогулянку з "темного і похмурого спецблока лікарні" і навіть в туалет водять в наручниках.

Розгляд справи Савченко продовжиться 13 травня.