Савченко буде приймати їжу перед засіданнями суду - адвокат
19:10, 29 квітня 2015Політика
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Адвокат Надії Савченко Ілля Новіков заявив Бі-бі-сі, що його підзахисна буде "голодувати вибірково" - вона буде приймати їжу напередодні судових засідань.
REUTERS
Українську військову, що перебуває в московському СІЗО за звинуваченням у причетності до вбивства російських журналістів, у вівторок перевели з ізолятора в міську клінічну лікарню № 20. У ФСВП заявили, що лікарі оцінили стан здоров'я льотчиці як задовільний, повідомляє Російська служба ВВС.
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За словами Новікова, який бачився з Савченко в середу, вона хотіла б повернутися в СІЗО, так як її не випускають на прогулянку з "темного і похмурого спецблока лікарні" і навіть в туалет водять в наручниках.
Розгляд справи Савченко продовжиться 13 травня.
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