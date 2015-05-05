Запобіжний захід Єфремову у вигляді арешту з можливістю внесення застави продовжено

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат Олександр Мельников. Він пояснив, що запобіжний захід раніше був встановлений до 14 квітня, потім був продовжений до 1 травня.

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"Зараз продовжено до 1 липня", - сказав адвокат і додав, що відповідне клопотання прокурора задовольнив суд наприкінці квітня.

Олександр Мельников уточнив, що мова йде про кримінальне провадження, що стосується зловживання службовим становищем.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Олександра Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру у службових зловживаннях та службовому підробленні.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді за так звані "диктаторські закони", Генеральною прокуратурою 14 лютого 2015 року Єфремову було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні. Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.