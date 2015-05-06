Американський сенатор розкритикував адміністрацію Обами за бездіяльність щодо України

Як пише Голос Америки, таку думку сенатор висловив у блозі видання Cleveland.com.

«Українці пішли на неймовірні жертви в намаганнях забезпечити демократичне майбутнє, але вони потребують економічної, політичної і військової підтримку з боку США і НАТО, щоб здобути в цьому успіх», - написав Портман, наголосивши, що Америка має бути поруч з Україною.

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Українці зробили однозначний вибір, зазначив Портман, ставши на прозахідний демократичний шлях, і вони досягають успіхів в боротьбі з корупцією, яка вкорінювалася там десятиліттями, зробивши Україну слабкою.

«Одночасно вони опинилися перед лицем кричущого вторгнення з боку Росії. Успішне втілення у життя реформ необхідне для довгострокового успіху і процвітання України. Агресія Росії в Україні не припиниться просто тому, що ми цього хочемо. США і їхнім союзникам необхідно змінити стратегію», - підкреслює сенатор.

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Проте, за його словами, жодні зусилля не матимуть суттєвого значення, якщо Україна не буде спроможною утримувати свої кордони або захищати свій суверенітет.

«Режим припинення вогню на сході України не діє, і адміністрація Обами, і деякі з наших європейських союзників повинні перестати робити вигляд, що діє. Тисячі російських військ залишаються на території України і тисячі розміщені на другому боці кордону. Щодня українські позиції зазнають обстрілів, і російські танки, припаси і солдати продовжують перетинати кордон… Сполучені Штати і наші союзники по НАТО повинні робити більше, щоб допомогти зміцнити можливості українських військових. У короткостроковій перспективі, Україна потребує оборонні засоби - протитанкову зброю, засоби зв’язку, контрбатарейні радари далекої і короткої дії, прилади нічного бачення, безпілотники і системи ППО», - пише сенатор.

Одначе, за словами Портмана, президент Обама досі відмовляється використовувати повноваження, надані йому законодавством.

«Дебати в Конгресі закінчилися. Тепер, ми просто чекаємо на те, щоб президент Обама продемонстрував лідерство. Адміністрація вважає, що така підтримка США України, якимось чином, призведе до більшої нестабільності. Я вважаю, що подальша бездіяльність тільки призведе до ескалації конфлікту», - підкреслив Портман.