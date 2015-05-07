Лукашенко: Білорусь готова зробити все необхідне заради миру в Україні

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на урочистому зібранні, присвяченому 70-річчю перемоги над фашизмом у Другій світовій війні, передає БЕЛТА.

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"Білорусь вже чимало зробила для того, щоб на українській землі запанував мир. І ми готові зробити для цього ще більше - все, що потрібно, щоб зупинити цю війну. Якщо ми, слов'яни, самі не домовимося, самі не вирішимо, що нам робити, то ніхто нам не допоможе", - заявив Олександр Лукашенко.

"Через 70 років після Другої світової війни в Європі знову запахло горілим. І найжахливіше, про що й думати не могли переможці, а також мільйони вбитих, закатованих у фашистських катівнях, спалених у концтаборах, що ми, їх нащадки, будемо стріляти один в одного, брат піде на брата і буде його знищувати! Але це сталося, сталося на землі, рясно политій кров'ю переможців, - констатував Олександр Лукашенко. - Жахливий "подарунок" полеглим і живим! Страшний біль для нині сущих ветеранів!"

За словами президента, тисячолітня історія згуртувала навіки три споріднених народи: білорусів, росіян і українців. "Трагічні події у наших братів - це наш біль", - підкреслив білоруський лідер.

Говорячи про День Перемоги, Олександр Лукашенко зазначив, що проведення парадів та інших святкових заходів - це добре, і ветерани це цінують. "Але за великим рахунком ми виявилися поганими нащадками тих, хто переміг у тій війні. Ми не врятували, не втримали ту країну, яку вони захищали, і, більше того, ми розв'язали на цій слов'янській землі непрощенну для нас війну. І чим раніше ми це усвідомимо і зробимо все необхідне, щоб її зупинити і покаятися, поки ще живі не лише ветерани, а й учасники війни, тим краще буде для нашого покоління", - сказав білоруський президент.