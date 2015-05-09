Лукашенко закликав не "ділити" Перемогу: "Ми не бухгалтери"
Перемога радянського народу у Другій світовій війні мала б працювати на об'єднання держав і народів.
Про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко на неформальній зустрічі Ради глав держав - учасниць СНД, передає кореспондент БЕЛТА.
"Ми часто говоримо про те, що Перемога єдина і неподільна. Нам справді тут нема чого ділити. Ми не бухгалтери, і нічого тут рахувати за питомою вагою рівень того чи іншого участі в цій війні. Переміг не росіянин, не білорус, не казах, не киргиз, не узбек, не таджик - переміг тоді радянський народ, великий радянський народ приніс нам Велику Перемогу", - сказав білоруський лідер.
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Олександр Лукашенко вважає це дуже актуальним в даний час. "Це повинно працювати на об'єднання наших держав і наших народів", - підкреслив він.