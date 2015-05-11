Порошенко назвав танковий наступ найбільшою небезпекою з боку бойовиків
Президент України Петро Порошенко вважає танковий наступ найбільшою небезпекою з боку ворога.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області.
“Ми зробили сьогодні наголос на протитанковій зброї, оскільки, за повідомленнями наших розвідок, якщо готується наступ, то ключова небезпека, на яку покладається наш ворог, агресор, - це є рух активних танкових колон”, - сказав президент.
На полігоні Порошенко оглянув зразки новітньої протитанкової зброї, розробленої підприємствами державного концерну “Укроборонпром” і спостерігав за її випробуванням.
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При цьому президент зазначив, що бійці українських Збройних сил матимуть чим зустріти ворога. “Найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим з далекою відстанню ураженням, з наведення по лазерному променю українською протитанковою зброєю”, - сказав він.
Також Порошенко зауважив, що на сьогодні “Укроборонпрому” вдалося суттєво зменшити свою залежність від іноземних комплектуючих у продукції і повністю відмовитись від російських комплектуючих.
Протитанкова зброя виготовляється з українських комплектуючих та частково з комплектуючих підприємств-партнерів України з ЄС.