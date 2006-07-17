Донецька міськрада зробила Ахметову сюрприз на прощання

Сьогодні депутати Донецької міської ради присвоїли звання почесного громадянина міста народному депутату України, президенту футбольного клубу "Шахтар" Рінату АХМЕТОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення сесії підтримав 61 депутат, 3 депутати проголосували проти.

З клопотанням про присвоєння Р.АХМЕТОВУ цього звання виступив виконавчий комітет Донецької міськради.

Як говориться в рішенні сесії, звання почесного громадянина Р.АХМЕТОВУ присвоєно "за великий особистий внесок у розвиток футболу в місті, розширення і зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення високих спортивних досягнень футбольної команди "Шахтар", підвищення іміджу Донецька у світовому масштабі, зміцнення міжнародних економічних, дружніх і спортивних зв`язків, широку громадську діяльність".

Як відомо, Рінат Ахметов переводить офіс СКМ до Києва. Він буде розташований в будинку на вул. Десятинній, який вже повністю відреставрований.

Місце розташування СКМ змінюють, оскільки Ахметов обраний депутатом у Верховну Раду. Ще відомо, що в Києві для компанії "Метінвест" побудують 22-поверхову будівлю.