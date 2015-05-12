Зоряна Шкіряка можуть відправити у відставку - джерело

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» повідомив виданню Апостроф про намір Кабміну відсторонити від виконання обов'язків голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Зоряна Шкіряка.

За словами нардепа, сьогодні в 16:30 з цього приводу зробить заяву міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в. о. голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк готовий піти у відставку, якщо з такою ініціативою виступлять прем'єр-міністр Арсеній Яценюк або міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.